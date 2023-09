Simone Thomalla & Jan Sosniok: Süßer Flirt! Was läuft da?

Doch was läuft da wirklich mit dem schönen Kollegen? Noch bis zum 9. November werden sechs neue Folgen gedreht, die Anfang 2024 gesendet werden. Simone und Jan sind verliebt, er fiel sogar vor ihr auf die Knie. Das allerdings nur im Drehbuch.

Privat ist Jan seit Valentinstag 2015 mit Social Media-Beraterin Nadine verheiratet, hat mir ihr zwei Töchter. Und Simone? Die ist nach der Trennung von DJ Nicolino Hermano offiziell Single. Trotz einiger Flirts auf Parties in Berlin. Doch mit keinem Flirt ging sie so auf Kuschelkurs wie mit Jan. Und niemand durfte sie so zärtlich berühren wie er. Wir bleiben also gespannt. Noch sind sie ziemlich beste Freunde. Aber oft werden geschriebene Liebesgeschichten ja auch wahr…