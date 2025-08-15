Simone Thomalla: Warum sie jetzt Evgeny Vinokurov um Hilfe bittet
Simone Thomalla sendet bei Instagram einen Hilferuf an Evgeny Vinokurov. Was hinter ihrer Insta-Story steckt, erfahrt ihr hier!
Victoria Swarovski, Simone Thomalla und Daniel Hartwich in der achten Live-Show der 18. Staffel der RTL-Tanzshow "Let's Dance" in Köln.
© Imago / Future Image
Die letzte Instagram-Story von Simone Thomalla (60) sorgte für ordentlich Aufsehen! Während sich ihr Partner René M. für den FSV Spandauer Fußballclub e. V. einsetzt, schwelgt Simone in Erinnerungen an ihre Tanzeinlagen mit ihrem Profitänzer Evgeny Vinokurov (34) bei "Let's Dance".
Nach der siebten Folge der letzten Staffel von "Let's Dance" musste sich die 60-Jährige vom Tanzparkett endgültig verabschieden. Der Grund? Ihr Knie machte Probleme.
Sportskanone, Schauspielkarriere oder doch lieber Dancing-Queen?
Nach der schmerzhaften "Let’s Dance"-Auszeit meldet sich Simone Thomalla jetzt mit einem sportlichen Lebenszeichen zurück – und das nach einer echten Achterbahnfahrt! Erst machte ihr das Knie Probleme und dann musste sie sich komplett vom Traum vom Sieg verabschieden.
Doch jetzt gibt sie wieder Vollgas – zumindest so gut es geht. "Wenn man bei NULL anfängt ...", gesteht sie ehrlich auf Instagram. Beim Home-Workout schleppt sich Simone durch die Übungen – und lässt dabei keine Details aus: "Evgeny Vinokurov wo bist du???", schreibt sie verzweifelt in ihrer Insta-Story. Ihr Tanzpartner scheint ihr also nicht nur auf dem Parkett zu fehlen...
Darunter schreibt sie: "Sport ist Mord" und bringt damit ihre anstrengende Trainingssession auf den Punkt – und nicht nur ihre Follower schmunzeln. Auch Evgeny selbst lässt sich das nicht entgehen und kontert lachend: "Ich kann nicht mehr. Ich sterbe."
Simone Thomalla & Evgeny Vinokurov: Eine enge Freundschaft
Simone Thomalla bedankt sich bei Evgeny – und spricht von einer ganz besonderen Verbindung!
Der Abschied von "Let’s Dance" fiel ihr sichtlich schwer – doch eine Sache lag Simone Thomalla besonders am Herzen: ein emotionaler Dank an ihren Tanzpartner Evgeny Vinokurov. Und der geht direkt unter die Haut!
"Er war mir Trainer, Zuhörer und Verbündeter in vielen schönen und lustigen Stunden, aber auch ein verständnisvoller Freund und Motivator, gerade in den letzten drei Wochen, in denen mir mein Knie täglich Grenzen gesetzt hat."
Ein Statement, das für sich spricht: Zwischen Simone und Evgeny ging’s längst nicht nur um Schritte und Choreos – da scheint eine echte Freundschaft entstanden zu sein.
Evgeny packt aus: So liebevoll spricht er über Simone!
Auch Evgeny Vinokurov zeigt, dass ihn und Simone Thomalla mehr als nur Tanzschritte verbinden. Mit rührenden und mitfühlenden Worten stärkt er seine Tanzpartnerin in einem Instagram-Post nach ihrem damaligen Aus den Rücken:
"Du bist eine wunderschöne, starke, bewundernswerte Frau. Ich bin dankbar, dich kennengelernt zu haben – und ich hoffe, dass unsere Freundschaft weit über diese Show hinausgeht. Wenn wir uns wiedersehen, werden wir lachen, Späße machen und uns an diese besondere Zeit erinnern."