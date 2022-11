"Sixx Paxx": ER packt aus! Das geht wirklich hinter den Kulissen mit den Fans

Bei "Are You The One" begab sich Marvin Milczynski in der zweiten Staffel des Formats auf die Suche nach seinem Perfect Match. Am Ende fand er dieses zwar in Kandidatin Jill Lange, ein Paar waren die beiden jedoch nie. Der Stripper ist aktuell wieder als Single unterwegs und tourt mit den "Sixxpaxx" durch Deutschland. Bei einer Show in Köln ließ der Tattoo-Liebhaber jetzt durchsickern, wie er sein Single-Leben aktuell genießt und was wirklich hinter den Kulissen der Strip-Shows mit den Fans abgeht.