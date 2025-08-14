Eklat um Jasmin Herren: "Mir fehlen die Worte!" – Stefanos Angriffe werden immer heftiger

Stefano Herren (eigentlich Stefano Fazzi) konfrontiert seine Stiefmutter im Netz mit heftigen Aussagen. Für ihn sei Jasmin nichts anderes als ein "erbärmliches Stück Dreck", ein "krankes Biest" und vor allem ein "Parasit, der sich am Andenken meines Vaters labt". Worte, die selbst im Reality-TV-Kontekt ein Stück zu krass erscheinen. Stefano machte deutlich, dass er ihr jedes Recht abspricht, überhaupt über seinen verstorbenen Vater Willi zu sprechen. Besonders hart: Stefano behauptete sogar, dass sein elfjähriger Sohn geweint habe, als er die Schlagzeilen über den Opa lesen musste. Für viele Fans ist klar – diese Attacken gehen weit unter die Gürtellinie.