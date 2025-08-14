Eklat um Jasmin Herren: "Mir fehlen die Worte!" – Stefanos Angriffe werden immer heftiger
Jasmin Herren wird heftig beschimpft und der Haupt-Hater ist niemand Geringeres als ihr Stiefsohn Stefano Herren. Doch was sagt die "Villa der Versuchung"-Kandidatin selbst zu den heftigen Attacken?
Im Jahr 2019 schien bei dem Herren-Ehepaar noch alles gut zu sein. Doch schon vor Willi Herrens Tod hatten die beiden mit Geldsorgen zu kämpfen – so jedenfalls Jasmin Herren in „Villa der Versuchung“.
Drama um die Herrens! Mit den Worten "Ich möchte nicht schlecht über ihn sprechen, aber …" entfesselte Jasmin Herren (46) einen wahren Shitstorm. In der Reality-Show "Villa der Versuchung" sprach die Witwe von Willi Herren (†45) offen über ihre Ehe – und entfachte damit einen Familienstreit, der laut vielen Fans allmählich zu weit geht. Besonders Stefano Herren (31) rastete daraufhin öffentlich aus und überzog seine Stiefmutter mit heftigen Beschimpfungen.
Schon kurz nach Willis Tod im April 2021 flogen die Fetzen zwischen Jasmin und seinen Kindern Alessia und Stefano. Es gab öffentliche Anschuldigungen, Vorwürfe und jede Menge Tränen. Für kurze Zeit schien Ruhe eingekehrt, doch mit Jasmins letzter Äußerung in der "Villa der Versuchung" brachte sie das Fass zum Überlaufen. In der Show erklärte Jasmin, dass Willi ihr einen Berg voll Schulden hinterlassen habe. Besonders ein Satz schlug ein wie eine Bombe: "Der hat einfach Geld aus dem Schrank genommen und verteilt – oder einfach mal für 5000 Euro Koks gekauft."
So krass teilt Stefano Herren aus
Stefano Herren (eigentlich Stefano Fazzi) konfrontiert seine Stiefmutter im Netz mit heftigen Aussagen. Für ihn sei Jasmin nichts anderes als ein "erbärmliches Stück Dreck", ein "krankes Biest" und vor allem ein "Parasit, der sich am Andenken meines Vaters labt". Worte, die selbst im Reality-TV-Kontekt ein Stück zu krass erscheinen. Stefano machte deutlich, dass er ihr jedes Recht abspricht, überhaupt über seinen verstorbenen Vater Willi zu sprechen. Besonders hart: Stefano behauptete sogar, dass sein elfjähriger Sohn geweint habe, als er die Schlagzeilen über den Opa lesen musste. Für viele Fans ist klar – diese Attacken gehen weit unter die Gürtellinie.
Doch Stefano legte noch nach und griff sogar Jasmins schwerste Lebensentscheidung aus der Vergangenheit auf. Er schrieb sinngemäß, dass sie "ihre eigene Tochter verraten" habe und dass für sie Geld wichtiger gewesen sei als Familie oder Anstand. Für Jasmin, die mit nur 21 Jahren ihre leibliche Tochter in eine Pflegefamilie geben musste, sicherlich ein Vorwurf, der besonders weh tat.
Jasmin Herren erkennt ein Muster: Stefano Fazzi nutzt jede Chance, sie kleinzureden!
Für Jasmin ist Stefanos Verhalten nichts Neues – im Gegenteil, sie sieht darin ein klares Muster. Schon kurz nach dem Tod von Willi Herren (†45) zeigte sich, wie tief der Riss durch die Familie ging. Bei der Beerdigung kam es zum Skandal: Tochter Alessia entfernte wutentbrannt Jasmins Trauerkranz und warf ihr Scheinheiligkeit vor. Bruder Stefano stellte sich auf ihre Seite – und machte unmissverständlich klar, dass Jasmin für ihn nicht zur Familie gehört.
Doch damit nicht genug: Als Jasmin später im TV andeutete, die Trennung von Willi sei nur inszeniert gewesen, platzte Stefano endgültig der Kragen. Gegenüber Bild erklärte er entschlossen: "Mein Vater wollte die Ehe nicht mehr. Er hätte uns nie angelogen." Für Stefano steht bis heute fest: Jasmin verdreht die Wahrheit.
Jasmin Herren hat keine Worte mehr für die Vorwürfe
Mittlerweile ist Jasmin am Ende ihrer Kräfte. Während Stefano Anschuldigungen erhebt, zieht sie sich zurück. Auf Nachfrage von InTouch, wie es ihr mit den Attacken gehe, ließ sie nur noch ausrichten: "Ich möchte nichts mehr sagen – und ich glaube, das spricht für sich selbst, oder?"
Zuvor deutete Jasmin an, dass sie nicht in Angst leben möchte und es besser sei, solche Dinge "im Sand verlaufen zu lassen". Für die 46-Jährige ist klar: Sie will endlich Frieden – und keine weiteren öffentlichen Schlammschlachten mehr. Ihre Instagram-Story mit einem Screenshot von Stefanos heftigen Aussagen hat sie mittlerweile wieder gelöscht. Zudem weist Jasmin darauf hin, dass Stefano eigentlich Fazzi heißt – und nicht Herren ...