Alessia Herren: Nach dem Tod von Papa Willi Herren - So schwer war es für sie

Alessia Herren spürt ihren Vater noch immer

Besonders schwer fiel es Alessia, das Grab ihres Vaters zu besuchen – bis sie eine mysteriöse Nachricht im Traum erhielt: "Irgendwann habe ich geträumt, dass er mich angerufen hat, dass ich zu ihm kommen soll. Das war so krass. Bevor wir hier hingeflogen sind, habe ich auch wieder von ihm geträumt. Wir haben uns umarmt und ich habe seinen Herzschlag gespürt."

Doch es gibt noch eine Verbindung, die Alessia zutiefst berührt: "Mein Vater ist am 20. April 2021 verstorben. Am 16. April habe ich ihn das letzte Mal umarmt, als er noch lebte. Zwei Jahre später, mit 21 Jahren, bin ich am 16. April Mama geworden. Wenn ich mit meiner Tochter am Grab bin, sagt sie immer 'Opa' – das ist doch kein Zufall!"

Maurice ist überzeugt: "Dein Vater hat dir die kleine Maus geschenkt. Glaub' mir, die sehen das oben – 1.000 Prozent!"