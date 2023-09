Sky du Mont: Heiraten als Hobby

"Ich habe geheiratet – das war meine Hauptbeschäftigung", gibt Sky jetzt selbst zu. Viermal gab er das Eheversprechen. 1972 Helga Lehner (heute 79), 1992 dann Diane Stolojan (heute 78), 1995 Cosima von Borsody (heute 57) und 2000 Mirja du Mont (heute 47). Viermal ließ er sich scheiden. Sein ungewöhnliches Hobby war teurer als so manche Runde auf dem Golfplatz. "Dass ich das finanziell überstanden habe, ist doch ein Wunder", schmunzelt er.

Nach der letzten Scheidung ist Sky nun wieder glücklich vergeben, an seine Julia. Und die will er übrigens vorerst nicht heiraten. Denn er findet, sein Hobby habe ihn in der Vergangenheit "weder erfahrungstechnisch noch finanziell reich" gemacht. Also doch lieber Golf?