Sky du Mont: Hochzeits-Absage! Harter Schlag für seine Julia

Eigentlich ist doch alles ganz wunderbar. Der Schauspieler und die österreichische Moderatorin sind so glücklich miteinander, er verbringt sehr viel Zeit in ihrer schönen Heimat und sagt: "Mir geht es so gut wie noch nie." In Julia scheint er endlich – nach so vielen Frauen – die richtige Partnerin gefunden zu haben. Und dennoch: Heiraten will Sky sie lieber nicht. "Auf keinen Fall. Dass ich meine bisherigen Ehen finanziell überstanden habe, ist schon ein Wunder", sagt er.