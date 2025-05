So krank macht "Let's Dance"

Sogar die Profis brechen manchmal unter dem Druck der Live-Sendung zusammen. So gibt Moderatorin Victoria Swarovski (31) offen zu, dass sie nach dem Finale regelmäßig in ein Loch fällt: "Der 'Let’s Dance'- Blues ist diese Leere, die sich nach über drei Monaten Produktion einstellt, wenn der geregelte Ablauf von einer Woche auf die andere nicht mehr da ist", verriet sie im Interview mit "Closer". "Wir sind ja über Monate viele Tage in der Woche eingespannt, sodass kaum Zeit für etwas anderes bleibt. Wenn du dich dann nach dem Finale verabschiedest, ist das schon irgendwie traurig."