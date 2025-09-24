So traumhaft war die Hochzeit von „Tokio Hotel“-Star Georg Listing

Geheiratet wurde an der Côte d'Azur, genau, wie es das Paar immer vorhatte: „Für uns war immer klar, dass wir wegfahren und mit unseren Freund:innen und unserer Familie einen kleinen Urlaub verbringen wollen“, so Georg. „Auf einer Hochzeit passiert so viel, dass ein Tag uns dafür nicht ausgereicht hätte. Zu diesem Anlass gemeinsam mit unseren Liebsten in einem Hotel zu wohnen, haben wir uns sehr schön vorgestellt – auch, damit alles ganz in Ruhe passieren kann und wir uns nicht so gehetzt fühlen.“