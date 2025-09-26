Edda Pilz vs. Ryan Wörl: Nach Fake-Entschuldigung schlägt er zurück
Im „Sommerhaus“ rastet Edda völlig aus – und auf Instagram geht der Zoff mit Ryan in die nächste Runde.
Dass Edda Pilz gerne mal laut wird, überrascht niemanden – doch im Streit mit Ryan könnte sie diesmal zu weit gegangen sein.
© RTL
„Du bist peinlich!“ und „Sei froh, dass Atmen ein Reflex ist, sonst wärst du schon tot.“ – harte Worte dafür, dass Ryan eigentlich nur gesagt hat, Edda sei nicht ganz sein Typ. Oder? Viele Fans wundern sich über Eddas heftigen Ausbruch in der vierten Folge von „Das Sommerhaus der Stars“. Denn was als kleine Stichelei begann, eskalierte blitzschnell zum Mega-Streit.
Auf Instagram melden sich Edda und Ryan jetzt selbst zu Wort. Während Edda überraschend Reue zeigt, legt Ryan öffentlich nach.
„Mein Gesicht ist hässlich“ – Edda schlägt zurück
Dass Eddas Ausraster oft eine Schippe zu viel sind, darin sind sich die Zuschauer:innen einig. Doch in Folge vier ging sie endgültig über die Stränge. „Der Mittelfinger hat die ganze Zeit schon in mir gebrodelt“, gesteht sie im „Sommerhaus“, nachdem sie Ryan und Lina die Geste gezeigt hatte.
Hintergrund: Mit dem Sieg in der Challenge sicherte sie sich die Safety Card – und fühlte sich offenbar unantastbar. Ryan reagierte gelassen: „Der Mittelfinger muss nicht sein.“ Eddas Antwort: „Wieso? Lügen müssen auch nicht sein.“
Dann eskalierte die Situation. Sie warf Ryan vor, er habe sie schon bei „Are You The One“ beleidigt. Dabei hatte er lediglich gesagt, dass sie nicht sein Typ sei, sie aber einen „krassen“ Körper habe. Für Edda eine Demütigung: „Du hast gesagt, mein Körper sieht gut aus, mein Gesicht ist hässlich.
Ganz Deutschland hat das gesehen.“ Am Ende platzte es völlig aus ihr heraus: „Ich weiß, gut aussehen, das ist schön und gut, aber etwas anderes kannst du wirklich nicht. Also halt die Fresse.“
Jetzt überrascht Edda mit öffentlichem Reue-Geständnis
Trotzt ihrer heftigen Worte zeigt Edda nach der Ausstrahlung der vierten Folge vom Sommerhaus nun Reue. Der Grund: vermutlich heftige hetze im Netz. In ihrer Instagram-Story meldet sie sich zu Wort und schreibt:
„Es ist nie eine Option, auf verletzende Worte mit weiteren verletzenden Worten zu reagieren. Ich kann im Nachhinein auch nicht genau erklären, was mir in diesem Moment durch den Kopf ging. Ich war einfach stark getriggert, es sind viele Emotionen hochgekommen – aber ich habe aus dem Affekt gehandelt und das tut mir leid. Dafür entschuldige ich mich! Nur weil sich jemand bei mir nicht entschuldigt, heißt das nicht, dass ich es nicht kann. Für mich bedeutet Stärke, Fehler einzusehen und Verantwortung zu übernehmen.“
Ihr Verhalten, so erklärt sie, habe viel mit ihrer eigenen Unsicherheit zu tun. Zu den Beleidigungen die sie im Netz erhält, betont sie „sie seien kein Deut besser als das, was man mir selbst vorwirft.”
Ryan, das „Schwein“, meldet sich zu Wort
Ryan hingegen nimmt Eddas indirekte Entschuldigung nicht an – im Gegenteil, er sieht sie als reine Provokation. „Ich habe Edda nie als hässlich bezeichnet“, stellt er in seiner eigenen Instagram-Story erneut klar, die er unter einem Screenshot von Eddas Posting veröffentlichte. Und weiter: „Es ist nie eine Option, verletzende Worte rauszuballern, wenn man selbst nie welche von der Person geballert bekommen hat, Edda.“ – ein deutlicher Seitenhieb, den er bewusst in ihrem Tonfall formulierte.
Auch die Szenen aus der Sendung geben ihm recht: Von Ryan waren keine Beleidigungen gegenüber der Influencerin zu hören. Abschließend legt er nach: „Für mich (das ‚Schwein‘ laut Edda) ist dieser Text einfach nur ein Versuch, sich zu rechtfertigen und die Schuld für ihr Verhalten trotzdem mir zu geben.“ Für Ryan steht damit fest: Eine Entschuldigung sieht anders aus.
RTL+