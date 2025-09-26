Edda Pilz vs. Ryan Wörl: Nach Fake-Entschuldigung schlägt er zurück

„Es ist nie eine Option, auf verletzende Worte mit weiteren verletzenden Worten zu reagieren. Ich kann im Nachhinein auch nicht genau erklären, was mir in diesem Moment durch den Kopf ging. Ich war einfach stark getriggert, es sind viele Emotionen hochgekommen – aber ich habe aus dem Affekt gehandelt und das tut mir leid. Dafür entschuldige ich mich! Nur weil sich jemand bei mir nicht entschuldigt, heißt das nicht, dass ich es nicht kann. Für mich bedeutet Stärke, Fehler einzusehen und Verantwortung zu übernehmen.“