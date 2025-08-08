Die fünfte Staffel von "Are You the One – Realitystars in Love" steht in den Startlöchern – und schon jetzt überschlagen sich die Spekulationen. Noch bevor die erste Folge überhaupt läuft, wollen Fans und Insider angeblich wissen, welche VIPs diesmal als "Perfect Match" zueinander finden werden. Eine bekannte Trash-TV-Quelle hat jetzt sogar eine komplette Liste veröffentlicht – und diese sorgt derzeit für ordentlich Gesprächsstoff in der Community.