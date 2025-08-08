"Are You the One – Realitystars in Love": Enthüllt! Sind das die "Perfect Matches" der fünften Staffel?
Kaum steht der Starttermin kurz bevor, brodelt die Gerüchteküche rund um "Are You The One – Realitystars in Love" heißer denn je. Steht etwa schon jetzt fest, wer die "Perfect Matches" sind?
Wer sind die "Perfect Matches" der fünften Staffel von "Are You the One – Realitystars in Love"?
© RTL/ Frank Beer
Die fünfte Staffel von "Are You the One – Realitystars in Love" steht in den Startlöchern – und schon jetzt überschlagen sich die Spekulationen. Noch bevor die erste Folge überhaupt läuft, wollen Fans und Insider angeblich wissen, welche VIPs diesmal als "Perfect Match" zueinander finden werden. Eine bekannte Trash-TV-Quelle hat jetzt sogar eine komplette Liste veröffentlicht – und diese sorgt derzeit für ordentlich Gesprächsstoff in der Community.
"Are You the One – Realitystars in Love": Das sollen die "Perfect Matches" sein
Die Reality-Gossip-Seite "realitys.shows.edits" auf Instagram gilt bei vielen Trash-TV-Fans als eine der zuverlässigsten Anlaufstellen, wenn es um frühzeitige Enthüllungen geht. Laut einem aktuellen Post sind die vermeintlichen Traumpaare der neuen Staffel schon gefunden – folgende "Perfect Match"-Theorien stellt sie auf:
Hati & Kevin
Calvin O. & Nelly
Antonia & Calvin S.
Joanna & Sidar
Viki & Olli
Besonders Jimi Blue Ochsenknecht sorgt mit seiner Teilnahme schon vor Ausstrahlung für mächtig Wirbel. Der Schauspieler ist der wohl mit Abstand prominenteste Kandidat der neuen Staffel – und sein vermeintliches "Perfect Match" ist unter Fans schon jetzt Gesprächsthema Nummer eins.
"Are You the One – Realitystars in Love": Wann geht es los mit Staffel 5?
Los geht’s am 13. August 2025 auf RTL+. Bis dahin dürften die sich Spekulationen um die "Perfect Matches" in den sozialen Medien noch intensivieren. Ob die Liste von "realitys.shows.edits" am Ende ins Schwarze trifft oder komplett danebenliegt, bleibt abzuwarten – klar ist nur: Auch diese Staffel hat das Potenzial für reichlich Drama, heiße Flirts und unvergessliche Reality-Momente.