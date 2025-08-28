Sommerhaus der Stars 2025: Darum wird es die schlimmste Staffel ever
Vorsicht, hier knallt’s! Zum zehnten Jubiläum der Reality-Show setzt Sender RTL auf Kandidaten mit extraviel Zoff-Potenzial…
Bald startet wieder "Das Sommerhaus der Stars".
Hier würden wir echt gern mal Mäuschen spielen: Vor rund einem Monat haben die diesjährigen Kandidaten das "Sommerhaus der Stars" bezogen – und man darf davon ausgehen, dass auf dem Bauernhof Barlo in Bocholt bereits ordentlich die Fetzen fliegen!
Diese Kandidaten sorgen für Zoff
Zwar wurden die Teilnehmer noch nicht offiziell bestätigt, doch sollten die geleakten Namen stimmen, ist Zoff garantiert. Promi-Luder Sarah Joelle Jahnel (35) etwa ist für ihre Ausraster berüchtigt: Schon im Dschungelcamp 2017 pöbelte die Ex-"DSDS"-Kandidatin gegen ihre Mitstreiter. 2018 beleidigte sie einen Security-Mitarbeiter am Flughafen so übel, dass sie sogar eine Geldstrafe zahlen musste! Nicht unwahrscheinlich, dass sie auch mit ihren "Sommerhaus"-Kontrahenten aneinandergerät.
Von "Ex on the Beach"-Star Michael Klotz (27) sollte sie sich aber lieber fernhalten: Der soll immerhin schon mal mit einer Glasflasche auf seinen TV-Kollegen Kevin Flocke eingeschlagen haben! Für Krawall-Potenzial ist also gesorgt. Wer am Ende auf wen losgeht, sehen wir aber leider erst im Herbst – wenn die neue Staffel ausgestrahlt wird.
Wut-Ausbrüche
Hot-Banditoz-Frontmann Silva Gonzalez soll mit seiner Gesangspartnerin und Freundin Stefanie Schanzleh im "Sommerhaus" mitmischen. Der Musiker ging bei "Kampf der Realitystars" mehrmals auf TV-Kollege Calvin Kleinen los – und könnte auch jetzt wieder für Ärger sorgen.
Pöbel-Attacken
Mobbing-Drama
Während ihrer Teilnahme an der "Couple Challenge" im Frühjahr hatte TV-Zicke Paulina Ljubas reichlich Stress mit Sandra Sicora – der Ex ihres Freundes Tommy Pedroni. Sogar von Mobbing war die Rede! Ob sie sich im "Sommerhaus" ein neues Opfer sucht?
Prügel-Vorwürfe
Michael Klotz TV-Kollege Kevin Flocke erhebt schwere Vorwürfe gegen den Trash TV-Star: Angeblich attackierte der ihn mit einer abgebrochenen Flasche: "Das erste Mal hat er sie auf meinen Kopf gezogen. Das zweite Mal hat er damit auf mein Gesicht gezielt." Fotos von den Verletzungen sollen die Tat beweisen!
Psycho-Kollaps
TV-Maklerin Hanka Rackwitz leidet unter Zwangsstörungen und Phobien, eckte deshalb bereits im Dschungelcamp mit den anderen Kandidaten an. Auf dem Bauernhof Barlo werden Sauberkeit und Ordnung bekanntlich kleingeschrieben – das könnte ein Problem sein.
