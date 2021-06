"Sommerhaus der Stars": Elena Miras lässt die Bombe platzen

Als Elena Miras und Mike Heiter 2019 ins "Sommerhaus der Stars" einzogen, ahnten sie noch nicht, was auf sie zukommen würde. Obwohl es zwischen den beiden und den anderen Teilnehmern oft krachte, holten sie sich am Ende den Sieg. Mittlerweile sind sie nicht mehr zusammen. Doch könnte Elena sich vorstellen, mit ihrem neuen Freund an dem Format teilzunehmen?