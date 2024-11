Sommerhaus der Stars: „Explosivstes Wiedersehen aller Zeiten!“ Trailer enthüllt Eklat

Das Entsetzen war groß, als RTL über Instagram bekannt gab, dass die mit Spannung erwartete Folge um eine Woche verschoben wird. Statt am ursprünglich geplanten Termin startet das Wiedersehen nun am 26. November 2024 um 20:15 Uhr bei RTL. Um die Fans dennoch bei Laune zu halten, teilte Sieger Sam Dylan bereits vorab auf Instagram einen exklusiven Einblick in den Abend – und der hat es in sich!