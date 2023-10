"Sommerhaus der Stars": Geheimer Raum! HIER verstecken sich die Paare

Die "Sommerhaus der Stars"-Paare stehen auch in diesem Jahr wieder unter ständiger Beobachtung. Privatsphäre? Fehlanzeige! Wer meint, hier ein bisschen Ruhe haben zu können, hat sich getäuscht. Allerdings gibt es einen geheimen Raum im Sommerhaus, in dem es keine Kameras gibt! Eine TikTok-Userin hat sich in Bocholt umgeschaut und eine private Führung bekommen. Dabei konnte sie einen genauen Blick auf die Promi-WG werfen...