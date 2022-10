Sommerhaus der Stars: Eskalation beim Wiedersehen! Insider packt aus

Ein Insider berichtet jetzt der "BILD"-Zeitung, dass es schon vor dem Dreh geheime Absprachen gab. Einige Kandidaten sollen beim gemeinsamen Abendessen, den Plan ausgeheckt haben, dass sie Bewohner wie Stephen Dürr und seine Frau Katharina fertig machen wollen. Gesagt, getan! Besonders Mario Basler schoss heftig gegen den Schauspieler. "Die beiden bekamen sich in die Haare, wer das Recht hat, sich so und so zu verhalten", erzählt der Produktionsmitarbeiter. "Es ging so heiß her... Dass es zu keiner Prügelei kam, grenzt an ein Wunder." Stephens Frau Katahrina wollte dazwischen gehen - ohne Erfolg. "Sie wurde fast zu Boden gebrüllt von den anderen, es war Mobbing pur."