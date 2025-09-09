„Sommerhaus der Stars“: Hanka Rackwitz & Pierre – droht die Trennung?
Hanka Rackwitz und ihr Ex Pierre wagen im „Sommerhaus der Stars“ den ultimativen Liebestest. Nach zehn Jahren Beziehung ziehen die beiden jetzt in die Promi-WG – und das sorgt schon im Vorfeld für Gesprächsstoff.
Hanka Rackwitz & Pierre stellen sich den Herauforderungen des „Sommerhaus der Stars“.
© RTL / Stefan Gregorowius
Wer die Reality-TV-Welt kennt, weiß: Das „Sommerhaus der Stars“ ist kein Wellnessurlaub, sondern purer Beziehungsstress. Und ausgerechnet Hanka Rackwitz (56) und ihr Freund Pierre (54) wollen sich auf dieses Abenteuer einlassen. Dabei hat ihre Liebe schon einiges durchgemacht – von himmelhoch jauchzend bis total am Ende.
Von „Big Brother“ bis Dschungelcamp: Hanka im Reality-Fokus
Viele erinnern sich noch an Hankas ersten großen TV-Auftritt bei „Big Brother“ im Jahr 2000. Später wurde sie als Immobilienmaklerin bei „mieten, kaufen, wohnen“ bekannt. Richtig emotional wurde es aber 2017 im Dschungelcamp: Dort sprach sie erstmals offen über ihre Zwangsstörungen, die sie fast 30 Jahre lang begleiteten – und auch ihre Beziehung mit Pierre stark belasteten.
Trennung nach 10 Jahren – und dann das Comeback!
Von 2005 bis 2015 waren Hanka und Pierre ein Paar. Zehn Jahre Liebe, Höhen und Tiefen – bis es nicht mehr ging. „Wir waren die größten Lieben unseres Lebens“, gestand Hanka später, aber die Zwänge wurden immer schlimmer und führten schließlich zur Trennung.
2024 dann die Mega-Überraschung: Pierre sieht Hanka im Dschungelcamp-Special und merkt, dass sie ihr Leben verändert hat. Er meldet sich bei ihr – und plötzlich sind die alten Gefühle wieder da. Seit September 2024 sind die beiden offiziell wieder zusammen.
So ticken die beiden im „Sommerhaus“
Wer die beiden kennt, weiß: Leise sind Hanka und Pierre nicht gerade. „Wir sind schon relativ viel“, scherzt Hanka. Dazu kommt, dass sie eigentlich immer wieder Abstand braucht – im Sommerhaus aber wird 24/7 Nähe herrschen. „Darum ist es so ein schönes Experiment“, sagt sie.
Pierre hingegen spricht Klartext: „Drei Wochen ohne Sex? Das ist hart!“ Gleichzeitig macht er deutlich, dass er die Show auch als Realitätscheck für ihre Beziehung sieht. „Wenn wir uns dort trennen sollten, ist das vielleicht besser, als ewig an einer Illusion festzuhalten.“
Wird ihre Liebe den Härtetest bestehen?
Ob Hanka und Pierre wirklich zum „Promipaar des Jahres“ gekrönt werden, bleibt abzuwarten. Sicher ist aber: Die beiden bringen eine Menge Emotionen, Vergangenheit und Konfliktpotenzial mit ins Haus – und genau das macht sie zu den spannendsten Kandidaten der neuen Staffel.
Start der Jubiläumsstaffel
Am Dienstag, dem 16. September 2025, zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr im Free-TV bei RTL geht es los: Acht Paare ziehen in die Promi-WG nach Bocholt, darunter neben Hanka und Pierre auch Stars wie Paulina Ljubas & Tommy Pedroni oder Silva Gonzalez & Stefanie Schanzleh. Alle Folgen laufen bei RTL und sind jederzeit auf RTL+ im Stream verfügbar.
RTL