„Sommerhaus der Stars“: Hanka Rackwitz & Pierre – droht die Trennung?

Viele erinnern sich noch an Hankas ersten großen TV-Auftritt bei „Big Brother“ im Jahr 2000. Später wurde sie als Immobilienmaklerin bei „mieten, kaufen, wohnen“ bekannt. Richtig emotional wurde es aber 2017 im Dschungelcamp: Dort sprach sie erstmals offen über ihre Zwangsstörungen, die sie fast 30 Jahre lang begleiteten – und auch ihre Beziehung mit Pierre stark belasteten.