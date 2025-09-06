Paulina Ljubas & Tommy Pedroni: Alles über das "Sommerhaus der Stars 2025"-Paar

Auch Tommy Pedroni ist kein Neuling im Reality-TV. Der gebürtige Franzose aus Nizza war zunächst Profi-Schwimmer, bevor er ins Hotel-Management wechselte. Ab 2020 entdeckte er dann die Reality-Welt für sich – und das mit Erfolg. Seine Auftritte in "Ex on the Beach", "Are You The One?", "Germany Shore" und der "#CoupleChallenge" machten ihn schnell bekannt.