Paulina Ljubas & Tommy Pedroni: Alles über das "Sommerhaus der Stars 2025"-Paar
Paulina Ljubas und Tommy Pedroni ziehen 2025 ins Sommerhaus der Stars ein und Reality-TV-Fans dürfen sich jetzt schon auf Drama freuen. Doch wer sind die beiden eigentlich, die dort für Wirbel sorgen könnten?
Paulina Ljubas (28) und Tommy Pedroni (30) kämpfen um den Sieg.
© RTLZWEI
Paulina Ljubas (28) und Tommy Pedroni (30) sind nicht nur schön und ehrgeizig, sondern auch extrem medienerfahren. Seit Ende 2023 gehen die beiden offiziell gemeinsam durchs Leben und seitdem sorgen sie immer wieder für Schlagzeilen. Hier erfährst du alles, was du über das "Sommerhaus der Stars"-Paar wissen musst!
Wer ist Paulina Ljubas?
Reality-Fans kennen Paulina längst: Die 1996 in Gelsenkirchen geborene TV-Persönlichkeit startete ihre Karriere in der Daily-Soap "Köln 50667". Danach wurde sie schnell zum gefragten Reality-Star. Ob bei "Temptation Island VIP", "Ex on the Beach", "Promi Big Brother" oder zuletzt bei "The 50" auf Amazon Prime – Paulina ist aus dem Genre nicht mehr wegzudenken.
Abseits des Fernsehens arbeitet sie erfolgreich als Influencerin und begeistert über 467.000 Follower:innen auf Instagram mit Einblicken in ihr glamouröses Leben, Urlaube und Couple-Content mit Tommy. Privat lebt das Paar mittlerweile im sonnigen Nizza.
Steckbrief Paulina Ljubas:
Geboren: 6. Dezember 1996 (Sternzeichen Schütze)
Beruf: Influencerin, Reality-TV-Star
Wohnort: Nizza, Frankreich
Instagram: @paulina_ljubas
Wer ist Tommy Pedroni?
Auch Tommy Pedroni ist kein Neuling im Reality-TV. Der gebürtige Franzose aus Nizza war zunächst Profi-Schwimmer, bevor er ins Hotel-Management wechselte. Ab 2020 entdeckte er dann die Reality-Welt für sich – und das mit Erfolg. Seine Auftritte in "Ex on the Beach", "Are You The One?", "Germany Shore" und der "#CoupleChallenge" machten ihn schnell bekannt.
Steckbrief Tommy Pedroni:
Geboren: 28. März 1995 (Sternzeichen Widder)
Beruf: Hotel-Manager, Ex-Profi-Schwimmer, Reality-TV-Star
Wohnort: Nizza, Frankreich
Instagram: @tommy.pedroni
So fanden Paulina & Tommy zusammen
Kennengelernt haben sich die beiden bei den Dreharbeiten zu "Germany Shore". Ende 2023 machten sie ihre Beziehung öffentlich und zogen sofort zusammen nach Nizza. Für Paulina war das "die beste Entscheidung", weil sie und Tommy sich so in kurzer Zeit besonders intensiv kennenlernen konnten.
Natürlich läuft nicht immer alles harmonisch: "Ja klar, wir haben schon mal gestritten, aber sehr selten", verriet Paulina gegenüber Promiflash. Beide seien zwar stur, könnten aber auch Fehler eingestehen. Ob ihnen das im Sommerhaus zum Vorteil wird?
Ihre bisherigen Reality-Erfolge
Das Paar hat schon einige TV-Schlachten geschlagen – und dabei gezeigt, dass sie nicht nur privat, sondern auch als Team stark sind.
Bei der "CoupleChallenge" 2025 holten sie trotz harter Konkurrenz den Sieg – und das, obwohl Tommys Ex-Freundin Sandra ebenfalls mit dabei war.
In "The 50" auf Amazon Prime mussten sie sich dagegen früher als gedacht geschlagen geben.
Schlagzeilen machte außerdem Tommys Auftritt beim Fame Fighting 2, wo er im Boxring gegen Jonathan Steinig gewann – und das per K.O. in der zweiten Runde.
"Sommerhaus der Stars" 2025: Die ultimative Beziehungsprobe?
Mit dem Einzug ins Sommerhaus steht für Paulina und Tommy jetzt die wohl härteste Probe ihrer Liebe an. Denn wie stabil ihre Beziehung wirklich ist, zeigt sich erst, wenn sie mit anderen Promi-Paaren unter einem Dach leben müssen. Für Zündstoff ist bei zwei so starken Persönlichkeiten definitiv gesorgt!
Der Startschuss fällt am Dienstag, 16. September 2025, um 20:15 Uhr bei RTL. Schon einen Tag später, am Mittwoch, 17. September 2025, folgt die zweite Episode. Danach läuft das Format wie gewohnt immer dienstags in der Primetime.