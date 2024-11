Sommerhaus der Stars: Heftige Szenen mit Gloria Glumac! Jetzt spricht Umut Tekin

Die neunte Staffel "Sommerhaus der Stars" hat es in sich. Schon direkt nach den Dreharbeiten meldeten sich die ersten Paare zu Wort und verkündeten, dass es dieses Jahr noch krasser gewesen sei als in den Staffeln zuvor. Auch von Gewaltvorwürfen war die Rede. Doch bislang warteten die Fans vergebens auf die angekündigten Eskalationen. Klar, Konflikte und Beleidigungen gab es zur Genüge. Doch schlimmer als 2023 waren diese bislang nicht. In Folge 7, die RTL am 12. November zeigt, kam es allerdings zu einem Vorfall, der für einige Kandidaten längst nicht abgehakt ist.

Bei der Nominierung stürmte Umut Tekin auf Gloria Glumac zu. Lorik Bunjaku und Glorias Freund Micha gingen direkt dazwischen. In einem ausführlichen Statement hatte sich nun Gloria dazu zu Wort gemeldet. "Umut ging auf mich los ", stellte sie klar und prangerte sein aggressives Verhalten an.

Jetzt meldet sich auch Umut zu der Situation zu Wort. Auf Instagram erklärt er: "Es tut mir leid, was ihr euch da für einen Kindergarten geben musstet." Er habe sein Verhalten reflektiert und fand es bei der Nominierung "selbst zu viel". "Die Nominierung in der aktuellen Folge war bodenlos von allen, genauso auch von mir", stellt er klar.