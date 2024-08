Gloria Glumac im "Sommerhaus" 2024: Abgeblitzt! Freund Micha wollte sie nicht

Für Gloria war Micha wohl immer ihre erste Wahl gewesen. Gegenüber "Mannheim24" packten die beiden über ihr Kennenlernen aus und schnell wird klar: Micha war am Anfang überhaupt nicht an einer Beziehung mit der Rottenburgerin interessiert. "Wir haben uns 2019 ganz klassisch über Tinder kennengelernt und uns drei Monate lang gedatet. Gloria wollte dann ein bisschen mehr, was ich jedoch zu dem Zeitpunkt nicht wollte. Sie hat mir dann so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt und ich habe ihr dann klargemacht, dass das leider nichts wird. Dann war das Thema auch durch" berichtete er.

Ein harter Schlag für Gloria, die weiter erzählte, was dieser Korb in ihr auslöste: "Micha war immer der Typ, mit dem ich zusammen sein wollte und nicht zusammen gekommen bin. Dadurch war ich damals schon sehr heartbroken, als er dann gesagt hat, dass wir nicht zusammen kommen werden." Sie schien die Unerreichbarkeit, die von Micha ausging, auch weiterzubeschäftigen: "Kennst du das, wenn du so einen Typ hast, in dem du so in love warst und das nie was geworden ist, du aber nie so 100-prozentig davon weggekommen bist, sondern immer mal wieder an ihn denkst? Genau so war das mit Micha für mich."

Das sind wohl alles andere als gute Voraussetzungen für eine Ehe, oder? "Schon bald danach hat Gloria ihren jetzigen Ex-Mann kennengelernt und wir hatten nur noch sporadischen Kontakt", gab Micha zu. Auch Gloria ließ durchsickern, dass ihr in der darauffolgenden Ehe mit Nikola Glumac Micha weiterhin im Kopf herumschwirrte: "Ich habe mich immer bei Micha gemeldet, wenn ich Streit mit meinem Ex-Mann hatte." Ob Micha da wohl auch mit Grund für das Ehe-Aus von Gloria und Nikola war?