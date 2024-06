Sommerhaus der Stars: "V steht für Vollidiot und nicht vegan!" Heftiger Zoff zwischen Tessa und Gloria

"Das Irren-Psycho-Sommerhaus hat nicht nur körperlich, sondern auch seelisch Spuren hinterlassen. Es war wirklich sehr anstrengend. Ich darf ja nichts sagen, aber es war schon krass...", teasert Gloria in ihrer Instagram-Story an. Einen kleinen Seitenhieb gegen ihre Mitbewohnerin Tessa kann sie sich dann aber nicht verkneifen. Das Reality-Sternchen postet einen kurzen Trailer, in dem Tessa und ihr Partner Jakob (39) mit ihren Händen ein V formen und ätzt: "Das V steht für Vollidiot und nicht vegan!"