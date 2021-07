Sommerhaus der Stars: TV-Hammer! Das gab es in der Show bisher noch nie

"Das Sommerhaus der Stars" geht bei RTL in diesem in die nächste Runde. Dabei ist auch Jana Pallaske - die Schauspielerin ist vor allem durch die Filme "Fack ju Göhte" und "Männerherzen" bekannt. Gemeinsam mit ihrem Freund Sascha Girndt wagt sie das TV-Experiment. Das Besondere: Die beiden führen eine Fernbeziehung - das gab es in der Show bisher noch nie.