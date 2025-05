"Sommerhaus der Stars" 2025: Jürgen Milski & Kruse-Paar wollen nicht dabei sein

Warum sich der "Big Brother"-Zweitplatzierte von 2000 so klar gegen eine Teilnahme entscheidet? Die Antwort liefert er gleich mit: "Unsere Beziehung gehört nicht in die Öffentlichkeit! Wir leben unser privates Glück bewusst außerhalb der Kameras – und das soll auch so bleiben. Also: Kein Sommerhaus, keine TV-Dramen – nur echtes Leben." Trotz mehrfacher Anfragen scheint für Milski und seine Jugendliebe Marion klar: Die Kameras bleiben außen vor – auch 2025.