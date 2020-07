Jürgen Milski: Freundin & Tochter lassen sein Herz höherschlagen!

Jürgen Milski ist das lebende Beispiel dafür, dass der große Traum vom Durchbruch in einer Reality-Show wirklich möglich ist. Im Jahr 2000 bewährte sich der ausgebildeten Feinblecher aus Köln vor dem „Großen Bruder“ und sicherte sich einen glorreichen zweiten Platz bei „Big Brother“. Von da an ging es steil nach oben. Statt weiterhin beim Automobilhersteller Ford zu schrauben, veröffentlichte der damals 37-Jährige gemeinsam mit seinem neuem Best Buddy Zlatko Trpkovski die Single „Großer Bruder“, die sich sage und schreibe 890.000 Mal verkaufte. Mit Platin in der Tasche landete er pünktlich zur Fußball-WM 2006 den nächsten großen Hit mit einer Lobeshymne auf Lukas Podolski. Mittlerweile hat Jürgen als Schlagersänger auf dem Ballermann sein zweites Zuhause gefunden.