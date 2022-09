Sommerhaus der Stars: Liebeslüge aufgeflogen! Sie haben alle ausgetrickst

Die Teilnahme beim "Bachelor" ist bereits einige Jahre her. Denn Katharina stand in der ersten Staffel vor der Kamera - und die lief schließlich schon 2003. Damals kämpfte sie um das Herz von Rosenkavalier Marcel Maderitsch und schaffte es sogar auf Platz drei. Für den Sieg hat es nicht gereicht - was für sie sicherlich nicht schlimm war. Denn sie war längst in festen Händen! Sie und Stephen waren nämlich schon ein Paar! Für Geld und Fame hat sie einfach gelogen.

Katharina packt im Sommerhaus-Podcast aus: "Ich war schon mit Steffen zusammen, habe gesagt 'Ich habe keinen Freund' für den Fame. Ja, ich wollte die Kohle abgreifen und ins Fernsehen, ganz ehrlich." Wow, das ist mal eine Beichte. Ihr Liebster war übrigens eingeweiht und spielte sogar mit! "Ich habe mich so als Manager aufgespielt", lacht der. Ganz schön dreist. Aber der Liebe hat es am Ende nicht geschadet. Im Gegenteil - sie sind bis heute ein echtes Dream-Team...

