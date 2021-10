"Sommerhaus der Stars": Michelle Monballijn verrät die bittere Wahrheit

"Im TV ist vieles anders"

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan nun wissen, ob Mike "wirklich so extrem" ist oder ob alles falsch dargestellt wurde. "Dazu wird sich Mike zu gegebener Zeit äußern", antwortet Michelle. "Im Schnitt wirkt alles extremer, aber es sind Dinge passiert, die man nicht beschönigen darf und wir auch nicht wollen."

Ein anderer User will wissen, wie Michelle sich fühlt, wenn sie die Show sieht. Dabei erinnert sie sich daran zurück, wie sie das erste Spiel gewinnen konnte. "Ich war da so überglücklich, weil es so ein Kraftakt war. Ansonsten finde ich jetzt noch nicht die richtigen Worte. Das werde ich mir für einen passenden Zeitpunkt aufbewahren. Vielleicht, nachdem ich alles gesehen habe."

In den Kommentaren unter ihrem neuesten Foto nimmt Michelle Mike außerdem in Schutz. "Im TV ist vieles anders. Andere Situation und Motivation dahinter. Wird Mike irgendwann erklären, seine Gedanken", stellt sie klar. Doch gewisse Dinge scheinen sie dennoch sehr gestört zu haben. Sie weiß aber auch, dass ihr Liebster daran arbeiten möchte und richtet das Wort in ihrer Story direkt an ihn: "Danke, dass du vieles einsiehst und hinterfragst. Wir nehmen uns jetzt die Zeit."

Bleibt zu hoffen, dass Mike wirklich aus seinen Fehlern lernt...