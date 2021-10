"Sommerhaus der Stars": Mike Cees-Monballijn entschuldigt sich bei seiner Frau

Der Post scheint bei den Fans gut anzukommen und viele loben Mike dafür, dass er den ersten Schritt gewagt hat:

"Selbstreflexion ist der erste Schritt zur Besserung."

"Fang doch 'ne Therapie an, dann zeigst du, dass Worten auch Taten folgen."

"Ich hoffe so sehr, dass du gesehen hast, was du falsch gemacht hast. SO behandelt man keinen Menschen - egal ob Mann oder Frau."

Und Michelle? Die möchte ihrem Schatz jetzt die Möglichkeit geben, aus seinen Fehlern zu lernen...

