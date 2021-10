Doch was sagt Michelle Monballijn dazu? Nach den Dreharbeiten zum "Sommerhaus der Stars" reflektierte nicht nur Mike Cees-Monballijn sein Verhalten, sondern auch seine frischgebackene Ehefrau machte sich ihre Gedanken. „Ich reagiere oft zu abwertend gegenüber Mike. Ich konnte auch beim ‚Sommerhaus‘ nicht so auf ihn eingehen, wie ich es sonst eigentlich mache, weil ich viel zu viel mit mir selbst beschäftigt war. Ich kann Mike momentan nicht die Aufmerksamkeit geben, die er braucht – und im Gegenzug will er oft die Kontrolle für gewisse Situationen haben“, erklärt die Blondine im Gespräch mit „Bild“.