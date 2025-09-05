Neben den Streitigkeiten belasten auch äußere Umstände ihre Liebe. Kevin “Flocke” Platzer erhob zuletzt schwere Vorwürfe gegen einen Reality-Star, der ihn mit einer Glasflasche verletzt haben soll. Namen nannte er nicht, sprach aber von “M und E”, was viele Fans mit Michael und Edda in Verbindung brachten. Offiziell bestätigt ist nichts, doch die Gerüchte und die laufenden Ermittlungen werfen einen Schatten auf das Paar – und auf ihren Sommerhaus-Auftritt. Michael glaubt jedenfalls weiter an die Chance, dass das Format seine Beziehung zu Edda sogar retten könnte. “Die Wende in unserer Beziehung – auf einmal sind wir das harmonischste Paar überhaupt … kann doch sein?!”, erklärte er hoffnungsvoll. Edda hingegen zeigte sich skeptisch: “Die größte Challenge sind wir selber.” Damit spricht sie vielen Fans aus der Seele, die befürchten, dass ihre Eskalationen im Sommerhaus live vor den Kameras weitergehen – und am Ende vielleicht tatsächlich zum endgültigen Bruch führen.