"Sommerhaus der Stars": Nach Gewaltvorwürfen – Umut und Emma packen aus

Auch Umut hält die Gewaltvorwürfe gegen ihn für unmöglich. Er ist der Meinung, dass seine Mitkandidaten, die die Gerüchte in die Welt gesetzt haben, ihn und Emma nur verletzen wollten: "Wenn man in den Folgen genau hinschaut, dann sieht man auch, was für Hass die Menschen in sich haben. Wie sehr sie uns überhaupt wehtun wollen", sagt Umut. Er erklärt weiter, dass wenn es zu Auseinandersetzungen gekommen ist, er sich lediglich gewehrt habe und das durch die kurzen Ausschnitte der gesamten Woche, nicht so bei den Zuschauern rüberkommt, wie es eigentlich war.

Emma verteidigt ihren Freund und stellt klar, dass das, was Umut gemacht hat, "ja noch lange nicht gewalttätig" war. Immerhin ist es "immer noch eine Unterhaltungsshow und da muss mal ein bisschen was passieren."

