Sommerhaus der Stars: Partynacht in Hamburg! Hat Umut seine Emma betrogen?

Auf TikTok sind zahlreiche Videos aufgetaucht, in denen von einer ausufernden Partynacht in Hamburg die Rede ist. "Jemand hat Umut am Wochenende beim Feiern gesehen und er war wohl die ganze Zeit mit Mädchen am Labern. Er war ohne Emma da. Später hat man ihn dann oberkörperfrei auf einem Parkplatz gesehen, wie sie gelabert haben", berichtet eine Userin auf der Plattform. Doch angeblich blieb es nicht bei einem Gespräch. "Er soll Emma mit dieser Person betrogen haben." Was dran ist an den Gerüchten? Bisher völlig unklar. Umut postete jedoch gerade ein Pärchenbild mit Emma in seiner Instagram-Story. Zu den Fremdgehgerüchten haben sich beide bisher noch nicht geäußert.