"Sommerhaus der Stars": RTL schockt mit Regeländerung! Teilnehmer fassungslos

Die anderen "Sommerhaus"-Teilnehmer sind hingegen wenig begeistert von den Vorgaben. Nachdem die Regel verkündet wurde, liegen die Nerven blank. Laut der "Bild" beschwert sich Sam Dylan im "Sommerhaus" lautstark: "Vegan? Die können mich am A**** lecken! Wenn es beim Essen kein Fleisch gibt, fehlt mir etwas und beim Sex ist das auch so. Beim veganen Sex fehlt etwas!"

Ähnlich kritisch sehen das auch "Temptation Island"-Star Gloria Glumac (32) und Ex-GZSZ-Schauspieler Raúl Richter (37). Letzterer wettert: "Ich bin ein selbstbestimmter, freier Mensch, so wurde ich erzogen und so will ich auch leben. Ich brauche Fleisch und ich möchte ungern bevormundet werden, was mein Essen angeht!"

Tja, mit der Freiheit ist es im "Sommerhaus" erstmal vorbei ...