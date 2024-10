Sommerhaus: Eifersuchts-Drama! Umut Tekin droht mit Auszug

Hat diese Beziehung noch Potenzial? In Folge 8 vom "Sommerhaus der Stars" entbrennt ein heftiger Streit, der in einem unerwarteten Auszugsdrama gipfelt. Was ist geschehen?

Achtung, Spoiler: RTL zeigt die Episode erst am 5. November, bei RTL+ ist sie bereits abrufbar.

Nach der Nominierung ist klar: Oliver Sanne und Jill Rock müssen gegen Theresia Fischer und Stefan in einer Exit-Challenge antreten. Offenbar glücklich darüber, dass Olli und Jill noch nicht direkt ausziehen müssen, gratuliert Emma Fernlund dem Ex-Bachelor überschwänglich. Doch Umut Tekin hat die Situation offenbar ganz anders erlebt. Es kommt zum Eklat.