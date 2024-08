Theresia Fischer im "Sommerhaus" 2024: Nach Antrag bei GNTM – das ist ihr neuer Freund Stefan!

Ob ihre Liebe dem berüchtigten Sommerhaus-Fluch standhalten wird? Fraglich, denn immerhin scheinen Theresia und Stefan schon vor Einzug in das Bauernhaus in Bocholt ihre Differenzen zu haben. Vor allem, was das Thema Kinder angeht. Bei "Wo die Liebe hinfällt" kam nämlich heraus, dass während Theresia einen Kinderwunsch hat und Mama werden will, Stefan sich da noch nicht sicher ist. Dies wäre auch schon öfter Streitthema in der Beziehung gewesen. Wie hoch das Streitpotential der beiden im "Sommerhaus" sein wird, bleibt abzuwarten.