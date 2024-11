"Das Sommerhaus der Stars": Liebescomeback! Tessa und Jakob wieder ein Paar

Dass die beiden ihrer Liebe noch eine Chance geben, ist keine Überraschung. In der Wiedersehens-Show erklärte Tessa, dass Jakob und sie sich schon oft getrennt hätten, weil es immer wieder Konflikte gebe. Ihr Ex sei aber ein "wundervoller Mensch". Böses Blut floss zwischen den beiden also nie. Bleibt zu hoffen, dass dieser neue Anlauf nun in einer dauerhaften Beziehung mündet.