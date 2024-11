"Sommerhaus"-Wiedersehen: Tessa Bergmeier bricht in Panik aus – das ist der Grund

Es wurde gekreischt, geweint und abgerechnet. Das große Wiedersehen vom "Sommerhaus der Stars" hatte es mindestens genauso in sich wie die komplette Staffel. Schon im ersten Trailer wurde deutlich, dass zwischen den Kandidaten auch nach Ende der Ausstrahlung noch längst nicht alles geklärt ist. Was ebenfalls bereits zu sehen war: ein tränenreicher Abgang. Doch was steckte dahinter? Jetzt herrscht Klarheit!

Schon nach wenigen Minuten eskalierte die Situation im Studio. Moderatorin Frauke Ludowig (60) hatte es von Beginn an mit lautstarken, teils aufgebrachten "Sommerhaus"-Teilnehmern zu tun. Für eine war das schnell zu viel. Tessa Bergmeier (35) begann schon nach den ersten Minuten sich Luft zuzufächeln und sich panisch zitternd an ihren Ex-Freund Jakob (39) zu lehnen. Dann sprang sie plötzlich auf und stürmte weinend aus dem Studio. Jakob folgte ihr, kehrte kurz darauf ohne seine Ex ins Studio zurück.