Sonja Zietlow früher: Ihre starke Veränderung trotz Botox!

Trotz ihrer Begeisterung für das Fliegen, kehrte Sonja Zietlow dem Cockpit am Ende trotzdem den Rücken zu. Nachdem sie als Kandidatin in einer TV-Flirt-Show zufällig entdeckt wurde, entschloss sich die schlagfertige Bonnerin dem Fernsehen treu zu bleiben. Sie moderierte diverse Shows, darunter ihre erfolgreiche Talkshow „Sonja“, die von 1997 bis 2001 bei Sat.1 auf Sendung ging. Doch nicht nur ihr Berufsalltag, sondern auch ihr Modegeschmackt hat sich seither stark verändert! Den Beweis dafür gibt es in der Galerie oben!