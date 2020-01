Sonja Zietlow: So anders sah sie mit langen Haaren aus!

Zu Beginn ihrer Karriere sah noch ganz anders aus. Auf alten Fotos aus den 90er Jahren ist die schlagfertige " "-Moderatorin kaum wiederzuerkennen. Ihre 180-Grad-Drehung ist selbst im schnelllebigen -Geschäft einzigartig.

Sonja Zietlow: Ihre Frisuren früher und heute

Schon seit mehr als 25 Jahren ist die Blondine im TV zu Hause. Damals moderierte Sonja Zietlow mit einem komplett anderen Look verschiedene Kindersendungen wie "Bim Bam Bino" (1993-1995) oder "Die Hugo Show" (1994-1995). Statt einem blonden Kurzhaarschnitt trug sie ihre Haare kinnlang und rötlich. Auch der kecke Pony durfte natürlich nicht fehlen! Doch nicht nur die Frisur, sondern auch ihr Make-Up hat sich im Laufe der Zeit stark gewandelt. Typisch 90er waren Zietlows mattierte Lippen und die nachgezogenen dünnen Augenbrauen. Ihr Lieblings-Outfit bestand früher aus bauchfreien Oberteilen und XL-Jeans. Heute ist die "Dschungelcamp"-Fashion-Queen vorallem für ihre farbenfrohen und außergewöhnlichen -Kombinationen bekannt. Auch zu ihrer Begeisterung für Botox steht Sonja Zietlow heute offen und ehrlich.

Für ihre Talkshow musste Sonja Zietlow nicht nur ihre langen Haare, sondern auch die rote Farbe lassen Foto: Imago

Für Ihre Talkshow "Sonja" erhält Zietlow ein Make-Over

Bevor Sonja Zietlow zwei Jahre später ihre eigene Talkshow "Sonja" moderierte, musste sich die Blondine erstmal einem Make-Over unterziehen. Die langen Haare mussten ab und der Farbton wurde heller. Einige Male ließ der TV-Star seine Haare dennoch wachsen, band sie allerdings immer am Hinterkopf zusammen. Doch seitdem Sonja Zietlow 2004 in der -Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" einstieg, hat sich vieles getan. Im "Dschungelcamp" hat die Blondine nicht nur ihren einzigartigen Look gefunden, sondern auch ihre große Liebe, ihren Mann Jens-Oliver Haas, getroffen. Seither sieht die Moderatorin so aus, wie wir sie heute kennen und lieben.

Model-Mama bewies schon in den Anfängen ihrer Karriere Stilgefühl. Hier sind ihre fünf schönsten Frisuren zum Nachmachen: