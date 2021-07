Sonja Zietlow: Bittere Dschungelcamp-Bilanz - Schmeißt sie jetzt das Handtuch?

Und legt laut "Closer" gleich noch mal nach: "In den letzten Jahren waren viele dabei, die ich gar nicht kannte.“ Damit dürfte sie so manchem Zuschauer aus der Seele sprechen – die Kritik, man schicke nur noch maue Pseudo-Promis ins Camp, wurde immer lauter. Auch, wie die Sendung zusammengeschnitten wird, bereitet Sonja Bauchschmerzen, schließlich werde damit das Image der Kandidaten in der Öffentlichkeit gesteuert.

Darauf habe sie zwar kaum Einfluss. "Aber ich gucke mir sehr viel direkt an und mache mir ein Bild. Und wenn dann irgendwas aus dem Kontext geschnitten wurde, dann komme ich da rein und alle verdrehen die Augen, weil ich manchmal ein 'Pain in the Ass' bin."

Als bekennende Nervensäge dürfte sie sich beim Cutter-Team nicht nur Freunde machen. Trotzdem würde es dem Dschungelcamp sicher nicht schaden, wenn die Show-Verantwortlichen, statt sich über Sonjas klare Worte zu ärgern, zumindest mal über das nachdenken, was ihre Moderation der ersten Stunde zu meckern hat…