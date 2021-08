Sonja Zietlow: TV-Aus! Sie zieht einen Schlussstrich

Bülent Ceylan hat ab Herbst andere Verpflichtungen, denn dann startet seine neue Bühnenshow - das würde wohl zeitlich mit "The Masked Singer" kollidieren. Ein Comeback in der Rateshow schließt er aber nicht aus: "Ich bin sicher, dass wir uns bei Gelegenheit wieder bei 'The Masked Singer' sehen werden." Zwar ist Sonja Zietlow nicht mehr bei "The Masked Singer" dabei, aber die Moderatorin bleibt dem Dschungelcamp bei RTL erhalten.

