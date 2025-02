Sonja Zietlow: Wilde Vergangenheit! Sie packt aus

Ups, da hat sich Sonja Zietlow (56) aber ganz schön verplappert! Im Podcast von Barbara Schöneberger (50) fühlte sie sich offenbar so wohl, dass sie in Plauderlaune geriet – und freimütig ihre Jugendsünden beichtete. Und die hatten es in sich. Der "Dschungelcamp"-Star war ein richtig schlimmer Finger! Wer hätte das gedacht?