Sophia Thiel: Heißes Nacktfoto sorgt für Aufsehen

Ihr eigener Körper habe sich lange wie ein Gegner angefühlt. "Ich habe in der Vergangenheit hinter den Kulissen sehr viel Schindluder mit mir betrieben und bin über die Entwicklung seit meiner Pause mehr als nur dankbar. Auch dafür, was mein Körper alles leistet und mir über die letzten Jahre hinweg verziehen hat. Bis ich wieder zu meiner persönlichen Mitte, meinem Zentrum, gefunden habe, musste einige Zeit vergehen und es war wahrscheinlich die persönlich schwierigste Zeit meines Lebens. Doch die Suche hat endlich sein Ende gefunden", so Sophia weiter.