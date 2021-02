Sophia Thiel: Frischverliebt - Wer ist ihr neuer Freund?

21 Monate sind eine lange Zeit, doch die hat Sophia Thiel scheinbar nicht allein verbracht. In ihrem Youtube-Video vom 14. Februar 2021 überrascht die 25-Jährige nicht nur mit ihrem Comeback, sondern auch mit den Worten: „Ich war super froh, dass mir jemand Besonders geholfen hat. (...) Ich war schöner Weise den Lockdown nicht alleine.“ Schon jetzt ahnten ihre Millionen Follower was kommen würde. Hat Sophia Thiel etwa einen neuen Freund? Kurz vor Schluss löste sie auf: „Es ist jemand Neues in meinem Leben.“ Wer der Glückliche an ihrer Seite ist, hat die frischverliebte Influencerin bislang noch nicht verraten. Erst einmal genießt Sophia Thiel ihr Liebesglück mit ihrem neuen Freund im Stillen. Juhuu, was für eine zuckersüße Valentinstags-Nachricht...