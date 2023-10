Sophia Thiel: Sie wagt einen Neuanfang! "Kein einziger Plan ist aufgegangen!"

Lange habe Sophia Thiel überlegt, wohin es für sie gehen soll. Zurück nach München? Oder doch nach Hamburg? Oder vielleicht sogar ins Ausland? Jetzt hat sie sich endlich entschieden: Sie gibt Berlin noch eine Chance und zieht in eine neue Wohnung. "Ich habe mich so in diese Wohnung verliebt. Werde ein neues Nestchen bauen. Ich brauche das jetzt für mich selbst", verrät sie happy.

Überhaupt ist sie aktuell in einer ganz neuen Lebensphase. "Ich habe immer alles versucht, zu kontrollieren und in die Wege zu leiten. [...] Ich habe so viel geplant und bis jetzt ist kein einziger Plan aufgegangen", so die 28-Jährige. Nun möchte sie weniger planen und viel mehr im Moment leben.

Auch sonst findet sie momentan nach der Trennung immer mehr zu sich selber zurück. Sie macht wieder Sport - und der tut ihr einfach gut. "Ich habe momentan sehr viel Motivation und viel Freude am Sport. Ich brauche den Sport, um mental stabil zu sein." Scheint, als sei sie bereit für einen wundervollen Neuanfang...