Sophia Thiel: Sie zeigt ihre neue Figur

In einem Instagram-Livestream gab Sophia zu, dass sie an Gewicht zugelegt hat. "Mir ist schon vollkommen bewusst, dass dann alle Leute meine Figur beurteilen werden. Ich möchte jetzt nicht sagen, ob ich in oder außer Form bin. Ich bin in meiner Form", erzählte sie. Sophia will in Zukunft keine Kalorien mehr zählen und ständig ins Gym rennen.