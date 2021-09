Sophia Thiel: Trauriger Todesfall!

"Das es gerade ruhig bei mir ist und die nächsten Tage sein kann, wollte ich mich kurz bei euch melden", schreibt Sophia jetzt in ihrer Instagram-Story. "Am Montagabend ist mein Opa gestorben und ich/wir können es gar nicht so richtig fassen." Der Tod kam für die ganze Familie überraschend. Noch vor ein paar Tagen haben sie einen gemeinsamen Urlaub in Spanien verbracht. "Wir haben gelacht, sind geschwommen, essen gegangen. Er war fit und den ganzen Tag unterwegs. Umso größer ist der Schock und tief sitzt der Schmerz."