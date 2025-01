Sophia Thomalla: Ab in die 2. Reihe! Sie sitzt getrennt von Alex Zverevs Familie

Als sich Zverev gemeinsam mit seinem Bruder und seinem Manager Mischa Zverev, seinem Vater Alexander Zverev Sr. und seinem Fitnesscoach Jezz Green in seiner Players-Box über sein gewonnenes Match freut, muss Sophia von der Tribüne aus jubeln. Der Grund dafür ist eine Neuerung bei den Australien Open: So sind jetzt nur noch vier Personen pro Spieler erlaubt, die sich in der Players-Box aufhalten dürfen, da seit vergangenem Jahr erlaubt ist, dass die Trainer mit ihren Schützlingen reden dürfen.

Dafür musste Sophia sozusagen in die zweite Reihe rutschen und nahm neben Zverevs Physiotherapeut Chris Seiler auf der Tribüne Platz. Doch das scheint der Beauty nix auszumachen.