Simone Thomalla: Frisch verliebt! Das ist ihr Neuer

Christoph W. (54) soll der neue Mann an Simone Thomallas Seite sein. Händchen haltend und turtelnd wurden die beiden nach einem romantischen Abendessen in der "Paris Bar" auf den Straßen von Berlin gesehen. Ihr Glück möchte die 59-Jährige offenbar jedem zeigen!

Der neue Mann an Simones Seite lebt in Salzburg, hat einen 18-jährigen Sohn und arbeitet in einem Gastronomie-Unternehmen. Seine Freunde beschreiben ihn als lustig, sportlich und zuverlässig, wie "Bild" berichtet. Offenbar könne man "viel mit ihm lachen".

Christoph W. soll es ernst mit Simone meinen - deshalb hat er auch den ersten Schritt gemacht und sie bei Instagram angeschrieben. Simone hat ein wenig gebraucht, bis sie ihm geantwortet hat. Doch vor ein paar Wochen schrieb sie ihm dann zurück - seitdem sind beide offenbar bis über beide Ohren ineinander verliebt!