Huch, haben wir da was verpasst? Auf Instagram überrascht Sophia Thomalla mit Baby...

Baby-Alarm bei ? Die Gerüchteküche brodelt seit einiger Zeit gewaltig. Der Grund: Sophia rührt keinen Tropfen Alkohol mehr an. Etwa aus einem süßen Grund?

Sophia Thomalla begeistert mit Baby-Post

Auf ihrem -Account zeigt sich die 29-Jährige jetzt mit Nachwuchs im Arm. "In 2 1/2 Monaten Alkohol-Abstinenz ein Kind bekommen. Ich bin so krass - bei mir geht’s halt schneller", schreibt sie dazu. Ist Sophia etwa still und heimlich Mama geworden?

Natürlich nicht! Das Baby ist die Tochter ihres Managers Alain Midzic. Der kleine Wonneproppen trägt den Namen Kimi-Marie und ist zwei Monate alt. "Sehr süß, steht dir aber", bringt es ein Fan auf dem Punkt.

Sophia Thomalla: Eiskalt fallengelassen wegen einer anderen Frau

Sophia Thomalla: "Ich will definitiv Kinder"

Übt Sophia etwa schon mal für eigenen Nachwuchs? Werden sie und Freund Loris Karius etwa auch bald Eltern? "Ich will definitiv Kinder, vielleicht nicht gleich mehrere, aber ein Kind hätte ich schon gerne!", erklärte sie kürzlich gegenüber der "BILD"-Zeitung. Bis es endlich soweit ist, müssen wir uns wohl aber noch etwas gedulden...

