Sophia Thomalla: Eindeutige Fotos! Sie wurde durch eine Jüngere ersetzt

Mit seiner neuen Flamme Diletta Leotta turtelte der Fußballer am Strand von Miami ungehemmt in aller Öffentlichkeit. Besonders auffällig: Die hübsche 31-Jährige ähnelt ihrer Vorgängerin gewaltig! Der Beruf, die Haarfarbe, der trainierter Körper - alles erinnert gewaltig an Sophia Thomalla. Trauert da etwa jemand ins geheim seiner alten Beziehung hinterher?

Immerhin hat Sophia Thomalla ihr großes Liebes-Glück gefunden. An der Seite des Tennisprofis Alexander Zverev wirkt die "Are You The One"-Moderatorin glücklicher denn je! Vielleicht hat sie endlich den Mann für die Ewigkeit gefunden. Wünschen würde man es ihr...